Светодиодные настенные светильники в скандинавском стиле
Детали
Материал:Металл
Цвета:Белый или Темно-серый
Цвета внешнего диска:Розовый, Желтый, Зеленый, Салатовый, Черный.
S:Ø 26 × 12, 5 (глубина) см
L:Ø 33 × 15, 5 (глубина) см
Внешний диск:Ø 21, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12 см
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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