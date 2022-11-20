Бра LILAH

7 оценок

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Бра LILAH

5
10 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светодиодные настенные светильники в скандинавском стиле

Детали

Материал:Металл
Цвета:Белый или Темно-серый
Цвета внешнего диска:Розовый, Желтый, Зеленый, Салатовый, Черный.
S:Ø 26 × 12, 5 (глубина) см
L:Ø 33 × 15, 5 (глубина) см
Внешний диск:Ø 21, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12 см
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл

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