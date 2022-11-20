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Бра Максимус светодиодное - фото 1Бра Максимус светодиодное - фото 2

Бра Максимус светодиодное

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Люстра Максимус светодиодная с пультом
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Люстра Максимус светодиодная с пультом

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 7
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 2
Высота, мм: 230
Глубина, мм: 80


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