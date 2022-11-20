Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 7
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 2
Высота, мм: 230
Глубина, мм: 80
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 7
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 2
Высота, мм: 230
Глубина, мм: 80
Бра Настенный Элиза
Бра Максвелл
Бра Спенсер
Бра Настенный Дижон Light
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Бра Настенный светодиодный Декарт-6
Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс
Бра Настенный Краков
Люстра Bird 5
Люстра Bouquet
Люстра потолочная светодиодная V1030-CL Selestia LED*180W
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W
Люстра подвесная Бали, Венге Хром
Люстра Эволюция подвесная Хром 480
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден