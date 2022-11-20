Бра MALTON

15 оценок

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Бра MALTON

4.5
12 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистский светильник-бра в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвета:Золото, Черный, Кофейный
2 лампы:13 × 72 см
4 лампы:69 × 72 см
Крепление:13 × 13 см
Тип цоколя лампы:G9

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло

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