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Бра Мариано - фото 1

Бра Мариано

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Бра Алонсо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина120 мм
  • Длина170 мм
  • Материалметалл
  • Мощность80 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветзолотой

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