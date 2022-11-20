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Бра Маркиз 120 замковое Чёрное - фото 1

Бра Маркиз 120 замковое Чёрное

15 оценок
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Бра Маркиз замковое Чёрное
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Бра Маркиз замковое Чёрное

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 120
Освещаемая площадь - кв.м: 5
Глубина, мм: 175
Высота, мм: 285


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