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Бра Маркиз замковое Чёрное - фото 1

Бра Маркиз замковое Чёрное

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 60
Освещаемая площадь - кв.м: 2.5
Глубина, мм: 175
Высота, мм: 285


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