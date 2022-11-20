Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 60
Освещаемая площадь - кв.м: 2.5
Глубина, мм: 175
Высота, мм: 285
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 60
Освещаемая площадь - кв.м: 2.5
Глубина, мм: 175
Высота, мм: 285
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