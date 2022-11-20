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Настенный бра в американском стиле необычного графитового цвета
Стиль: Американский, Лофт
Цвет арматуры: Графит
Цоколь: E14
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