Бра MELANY

7 оценок

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Бра MELANY

4.1
17 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный бра в американском стиле необычного графитового цвета

Стиль: Американский, Лофт

Цвет арматуры: Графит

Цоколь: E14

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Основные характеристики

  • Длина520 мм
  • Ширина170 мм
  • Высота120 мм
  • МатериалМеталл, Стекло

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