Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Бонна
Стиль: Классика
Помещение: Гостиная / Спальня / Кухня / Кабинет
Форма светильника: Некруглый
Технические особенности: С выключателем
Степень защиты: IP20
Ширина: 120 мм
Высота: 190 мм
Глубина: 220 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 60 Вт
Освещаемая площадь: 2-3 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Свеча