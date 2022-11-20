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Бра Настенный Бонна - фото 1

Бра Настенный Бонна

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра (настенный)

Коллекция: Бонна

Стиль: Классика

Помещение: Гостиная / Спальня / Кухня / Кабинет

Форма светильника: Некруглый

Технические особенности: С выключателем

Степень защиты: IP20

Ширина: 120 мм

Высота: 190 мм

Глубина: 220 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E14

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 60 Вт

Освещаемая площадь: 2-3 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Свеча

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