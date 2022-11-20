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Бра Настенный Дижон Light - фото 1

Бра Настенный Дижон Light

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра (настенный)

Коллекция: Дижон

Стиль: Классика

Форма светильника: Некруглый

Степень защиты: IP20

Ширина: 180 мм

Высота: 300 мм

Глубина: 250 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Компактные люмин.

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 75 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 75 Вт

Освещаемая площадь: 2.5-4 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый с золотом

Материал плафонов: Текстиль

Цвет плафонов: Бежевый

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вверх

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