Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Дижон
Стиль: Классика
Форма светильника: Некруглый
Степень защиты: IP20
Ширина: 180 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 250 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 75 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 75 Вт
Освещаемая площадь: 2.5-4 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый с золотом
Материал плафонов: Текстиль
Цвет плафонов: Бежевый
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вверх