Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Элиза
Стиль: Классика
Форма светильника: Некруглый
Технические особенности: С выключателем
Степень защиты: IP20
Ширина: 410 мм
Высота: 320 мм
Глубина: 220 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 2
Мощность общая: 120 Вт
Освещаемая площадь: 3.5-6 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый с золотом
Материал плафонов: Текстиль
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вверх