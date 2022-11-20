Товар в корзине. Перейти
Бра Настенный Элиза - фото 1

Бра Настенный Элиза

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Эдисон Black
Следующий Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария
Подвесной светильник Эдисон Black

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра (настенный)

Коллекция: Элиза

Стиль: Классика

Форма светильника: Некруглый

Технические особенности: С выключателем

Степень защиты: IP20

Ширина: 410 мм

Высота: 320 мм

Глубина: 220 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E14

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 2

Мощность общая: 120 Вт

Освещаемая площадь: 3.5-6 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый с золотом

Материал плафонов: Текстиль

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вверх

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук баварияНастоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
13

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, молочный дубНастоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
6

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, молочный дуб

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, венгеНастоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
5

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, венге

Пуф для гостиной Rice бежевый/ золотойНастоящее фото товара Пуф для гостиной Rice бежевый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 600
Оптовая цена
10

Пуф для гостиной Rice бежевый/ золотой

В наличии 178 шт.
Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотойНастоящее фото товара Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 600
Оптовая цена
7

Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой

В наличии 121 шт.
Настоящее фото товара Кресло-качалка Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
11

Кресло-качалка Сан-Ремо

Кресло-качалка, натуральный/ бежевыйНастоящее фото товара Кресло-качалка, натуральный/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
12

Кресло-качалка, натуральный/ бежевый

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черноеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
7

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белоеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
6

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белоеНастоящее фото товара Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена
10

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое

Другие товары из разделамебель для гостиной
Тумба под телевизор МарсельНастоящее фото товара Тумба под телевизор Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от317 790
Оптовая цена
8

Тумба под телевизор Марсель

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
12

Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый

Стул пластиковый Air, зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Air, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Air, зеленый

Чехол Е05 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е05 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от950
15

Чехол Е05 на стул Eames

Стул Бари Люкс эмальНастоящее фото товара Стул Бари Люкс эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
13

Стул Бари Люкс эмаль