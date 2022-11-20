Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Краков
Стиль: Классика
Помещение: Гостиная / Спальня / Кухня / Кабинет
Форма светильника: Некруглый
Степень защиты: IP20
Ширина: 200 мм
Высота: 220 мм
Глубина: 300 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 75 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 75 Вт
Освещаемая площадь: 2.4-5 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Бронза и вариации
Материал плафонов: Стекло
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Блестящая
Арматура - Поверхность: Блестящая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вниз