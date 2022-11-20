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Бра Настенный Краков - фото 1

Бра Настенный Краков

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Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра (настенный)

Коллекция: Краков

Стиль: Классика

Помещение: Гостиная / Спальня / Кухня / Кабинет

Форма светильника: Некруглый

Степень защиты: IP20

Ширина: 200 мм

Высота: 220 мм

Глубина: 300 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 75 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 75 Вт

Освещаемая площадь: 2.4-5 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Бронза и вариации

Материал плафонов: Стекло

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Блестящая

Арматура - Поверхность: Блестящая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вниз

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