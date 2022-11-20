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          Фотография Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6

          4.6
          Оптовая цена
          от 3 990 ₽
          от 10 шт. Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Тип cветильника: Бра (настенный)

          Коллекция: Декарт-6

          Стиль: Современный

          Форма светильника: Некруглый

          Степень защиты: IP20

          Ширина: 100 мм

          Высота: 100 ммГлубина: 100 мм

          Встроенные светодиоды: Да

          Мощность общая: 6 Вт

          Цветовая температура: 3000 К

          Световой поток: 450 Lm

          Арматура - Материал: Металл

          Арматура - Цвет: Белый

          Материал плафонов: Металл

          Цвет плафонов: Белый

          Поверхность плафонов: Матовая

          Арматура - Поверхность: Матовая

          Форма плафонов: Квадратный

          Направление ламп: Вверх / Вниз

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