Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Декарт-7
Стиль: Современный
Форма светильника: Некруглый
Степень защиты: IP20
Ширина: 160 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 100 мм
Встроенные светодиоды: Да
Мощность общая: 6 Вт
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 450 Lm
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Черный
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Черный
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Квадратный
Направление ламп: Вверх / Вниз