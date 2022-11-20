Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
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Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Вегас
Стиль: Современный / Модерн
Помещение: Гостиная / Спальня / Кухня / Прихожая/коридор / Кабинет / Кафе / Офис
Форма светильника: Круглый
Степень защиты: IP20
Ширина: 70 мм
Глубина: 90 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Мощность общая: 7 Вт
Освещаемая площадь: 1.5-2 кв.м
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 455 Lm
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Алюминий
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вверх / Вниз
Высота: 440 мм
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