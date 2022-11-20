Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас

6 оценок

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Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас

4.6
3 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра (настенный)

Коллекция: Вегас

Стиль: Современный / Модерн

Помещение: Гостиная / Спальня / Кухня / Прихожая/коридор / Кабинет / Кафе / Офис

Форма светильника: Круглый

Степень защиты: IP20

Ширина: 70 мм

Глубина: 90 мм

Встроенные светодиоды: Да

Виды ламп: Встроенные светодиоды

Мощность общая: 7 Вт

Освещаемая площадь: 1.5-2 кв.м

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 455 Lm

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Алюминий

Материал плафонов: Оптический полимер

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вверх / Вниз

Высота: 440 мм

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