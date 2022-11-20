Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра (настенный)
Коллекция: Визор
Стиль: Современный
Форма светильника: Некруглый
Технические особенности: С выключателем
Степень защиты: IP20
Ширина: 490 мм
Высота: 50 мм
Глубина: 105 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Мощность общая: 12 Вт
Освещаемая площадь: 3-4 кв.м
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 900 Lm
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Хром и вариации
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Хром
Поверхность плафонов: Блестящая
Арматура - Поверхность: Блестящая
Форма плафонов: Квадратный
Направление ламп: Поворотный