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Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор - фото 1

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра (настенный)

Коллекция: Визор

Стиль: Современный

Форма светильника: Некруглый

Технические особенности: С выключателем

Степень защиты: IP20

Ширина: 490 мм

Высота: 50 мм

Глубина: 105 мм

Встроенные светодиоды: Да

Виды ламп: Встроенные светодиоды

Мощность общая: 12 Вт

Освещаемая площадь: 3-4 кв.м

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 900 Lm

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Хром и вариации

Материал плафонов: Металл

Цвет плафонов: Хром

Поверхность плафонов: Блестящая

Арматура - Поверхность: Блестящая

Форма плафонов: Квадратный

Направление ламп: Поворотный

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