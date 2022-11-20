Стеклянный настенный светильник в стиле постмодерн
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвет каркаса:Черный, Золото
Цвет плафона:Прозрачный, Золотистый, дымчатый
Размеры:12, 5 см × 21 см
Область освещения:5−8 кв.м
Тип цоколя лампы:G9
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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