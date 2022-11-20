Бра NEWTON

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Бра NEWTON

4.6
10 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянный настенный светильник в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвет каркаса:Черный, Золото
Цвет плафона:Прозрачный, Золотистый, дымчатый
Размеры:12, 5 см × 21 см
Область освещения:5−8 кв.м
Тип цоколя лампы:G9

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло
  • Размер125 × 210 мм

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