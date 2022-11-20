Бра NIORT

11 оценок

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Бра NIORT

4.2
7 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник в скандинавском стиле

Детали

Материал:Металл, акрил
Цвета:Черный+золото
Размеры:ш 20 × в 12 см (6W)
Область освещения:1−3 кв.м

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, акрил
  • Ширина200 мм
  • Высота120 мм
  • Цветчерный, золотой
  • Размер125 × 210 мм

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