Бра NIORT
7 490 ₽
Светодиодный настенный светильник в скандинавском стиле
Детали
Материал:Металл, акрил
Цвета:Черный+золото
Размеры:ш 20 × в 12 см (6W)
Область освещения:1−3 кв.м
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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