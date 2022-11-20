Бра в стиле скандинавского минимализма
Детали
Материал:Металл
Цвета:Белый, Голубой (оттенок Хорватия)
Размеры:D=22 см., H=27 см.
Вылет от стены:22 см.
Угол поворота абажура:40 градусов
Длина провода:1, 5 м.
Тип выключателя:на проводе
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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