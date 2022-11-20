Бра NOME

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Бра NOME

4.6
8 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Бра в стиле скандинавского минимализма

Детали

Материал:Металл
Цвета:Белый, Голубой (оттенок Хорватия)
Размеры:D=22 см., H=27 см.
Вылет от стены:22 см.
Угол поворота абажура:40 градусов
Длина провода:1, 5 м.
Тип выключателя:на проводе

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Высота270 мм
  • Глубина220 мм
  • Цветголубой, белый
  • Диаметр220 мм

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