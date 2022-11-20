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Бра Олимпия хрустальное Хром - фото 1

Бра Олимпия хрустальное Хром

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 24
Размещение: Настенное / Потолочное
Глубина, мм: 100
Длина, мм: 180
Тип крепления: Планка

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