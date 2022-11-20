Характеристики товара
Описание
Ширина 16 см. Высота 20 см. Глубина 16 см.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Мощность60 Вт
Ширина 16 см. Высота 20 см. Глубина 16 см.
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