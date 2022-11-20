Бра PENZANCE
16 990 ₽
Минималистский настенный светильник
Детали
Материал:Металл
Цвета:Золото
Штанги:23 см +27 см
Плафон:Ø 6 × 11 см
Стеновое крепление:8 × 15 см
Тип цоколя лампы:G10
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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