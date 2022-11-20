Бра PENZANCE

14 оценок

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Бра PENZANCE

4.3
16 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистский настенный светильник

Детали

Материал:Металл
Цвета:Золото
Штанги:23 см +27 см
Плафон:Ø 6 × 11 см
Стеновое крепление:8 × 15 см
Тип цоколя лампы:G10

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Цветзолотой

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