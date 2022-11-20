Серия дизайнерских настенных светильников для создания яркого цветового акцента
Детали
Материал:Металл
Цвета:Розовый, голубой, зеленый, фуксия (+черный+белый+желтый)
Размеры:ш 36, 6 × в 98 см
Область освещения:10−15 кв.м
Количество ламп:1
Тип лампы:LED 6W
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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