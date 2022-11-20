Бра PERPIGNAN

12 оценок

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Бра PERPIGNAN

5
25 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Серия дизайнерских настенных светильников для создания яркого цветового акцента

Детали

Материал:Металл
Цвета:Розовый, голубой, зеленый, фуксия (+черный+белый+желтый)
Размеры:ш 36, 6 × в 98 см
Область освещения:10−15 кв.м
Количество ламп:1
Тип лампы:LED 6W

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Ширина366 мм
  • Высота980 мм

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