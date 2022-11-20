Бра в скандинавском стиле
Детали
Материал:Металл, дерево
Цвет:Голубой
Размеры плафона:12×17 см.
Длина деревянной стойки:8 см.
Диаметр крепления:10 см.
Тип цоколя лампы:E27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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