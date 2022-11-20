Бра PESARO

7 оценок

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Бра PESARO

4.5
6 090 ₽
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Бра PESHTIGO

Характеристики товара

Описание

Бра в скандинавском стиле

Детали

Материал:Металл, дерево
Цвет:Голубой
Размеры плафона:12×17 см.
Длина деревянной стойки:8 см.
Диаметр крепления:10 см.
Тип цоколя лампы:E27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, дерево
  • Ширина366 мм
  • Высота980 мм
  • Цветголубой

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