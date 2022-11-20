Бра PICTON

11 оценок

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Бра PICTON

4.4
4 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Бра MELANY
Бра MELANY
Следующий Светильник лофт Трапеция Виджинти
Светильник лофт Трапеция Виджинти

Характеристики товара

Описание

Небольшой бра в стиле лофт красивого графитового цвета

Цвет: Графит

Цоколь: E27

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Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Высота100 мм

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