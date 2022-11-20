Бра в стиле индастри с регулировкой по высоте
Детали
Материал:Металл
Цвета:Черный, Белый
Светильник:Ø 18 см
Высота:48 см
Расстояние от стены:26, 5 см
Настенное крепление:Ø 15 см
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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