Бра PLASENCIA

12 оценок

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Бра PLASENCIA

4.1
12 290 ₽
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Бра REAGAN

Характеристики товара

Описание

Бра в стиле индастри с регулировкой по высоте

Детали

Материал:Металл
Цвета:Черный, Белый
Светильник:Ø 18 см
Высота:48 см
Расстояние от стены:26, 5 см
Настенное крепление:Ø 15 см
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Высота480 мм
  • Глубина265 мм
  • Цветбелый, черный
  • Диаметр180 мм

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