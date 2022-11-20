Бра QUEBEC

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра QUEBEC

4.1
9 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра PICTON
Бра PICTON
Следующий Бра Citilux CL
Бра Citilux CL

Характеристики товара

Описание

Сравнительно большой настенный светильник в американском стиле, отлично подойдет для загородного дома или общественного пространства

Цвет: Латунь

Цоколь: E27

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Высота600 мм
  • Ширина650 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana, произведённого компанией ChiedoCover
от17 952
Оптовая цена
14

Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Nastrino, произведённого компанией ChiedoCover
от14 924
Оптовая цена
15

Люстра Ideal Lux Nastrino

Настоящее фото товара Люстра Citilux Ровена бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от7 900
Оптовая цена
12

Люстра Citilux Ровена бронза

Настоящее фото товара Подвесная люстра Pasadena, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
8

Подвесная люстра Pasadena

Настоящее фото товара Подвесная люстра Smyrna, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
14

Подвесная люстра Smyrna

Светильник Brazo L, венгеНастоящее фото товара Светильник Brazo L, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
14

Светильник Brazo L, венге

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл

Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Бра Citilux Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 500
Оптовая цена
13

Бра Настенный Citilux Дижон Light

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Тесла, произведённого компанией ChiedoCover
от2 900
Оптовая цена
9

Бра Настенный Citilux Тесла

Настоящее фото товара Бра (Настенный) Citilux Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
13

Бра (Настенный) Citilux Бонна

Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 500
Оптовая цена
13

Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор

Настоящее фото товара Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-6