Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина290 мм
- Длина100 мм
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность80 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветчерный
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