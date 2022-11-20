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Бра Ragno, золото, 1 светильник - фото 1

Бра Ragno, золото, 1 светильник

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина100 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветзолотой

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