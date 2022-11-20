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Бра Рандом, оранжевый/ прозрачный, 1 лампа - фото 1Бра Рандом, оранжевый/ прозрачный, 1 лампа - фото 2

Бра Рандом, оранжевый/ прозрачный, 1 лампа

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина200 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь3 кв. м.
  • Цветоранжевый, прозрачный

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