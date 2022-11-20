Стеклянный настенный светильник в стиле постмодерн
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвета:Прозрачный, Голубой градиент, Коньячный, Дымчатый
1 лампа:ш 14 × г 22 × в 22 см
2 лампы:ш 38 × г 19 × в 22 см
Область освещения:3−5 кв.м
Плафон:Ø 14 × 18 см
Стеновое крепление:15 см
Тип цоколя лампы:Е14
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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