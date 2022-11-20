Бра RENMARK

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Бра RENMARK

4.9
8 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистичная настенная лампа

Детали

Материал:Металл, стекло
Цвета:медь, латунь
1 лампа:Ø 15 × 28 × 23 см
2 лампы:Ø 15 × 45 × 23 см
Область освещения:10−15 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло

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