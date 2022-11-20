Бра REPTON

11 оценок

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Бра REPTON

4.2
13 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Бра с круглым стеклянным плафоном

Детали

Материал:Стекло, Металл, Дерево
Цвет плафона:Прозрачный, Молочный
Размеры:Ø 15 × 25 см
Вылет от стены:23 см

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалСтекло, Металл, Дерево
  • Глубина230 мм
  • РазмерØ 150 × 250 мм

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