Бра с круглым стеклянным плафоном
Детали
Материал:Стекло, Металл, Дерево
Цвет плафона:Прозрачный, Молочный
Размеры:Ø 15 × 25 см
Вылет от стены:23 см
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Люстра подвесная Imex KL
Люстра подвесная Imex KL Gold
Люстра подвесная Imex KL White
Люстра Divinare Polidero
Люстра Beatrix 6
Люстра Princess 8
Подвесная люстра Lumberton
Бра SALUZZO
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер
Бра Настенный Citilux Дижон Light
Бра (Настенный) Citilux Бонна
Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор