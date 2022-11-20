Характеристики товара
Описание
Бра настенная с завода оснащена выключателем, что очень удобно, если выключатель у вас не предусмотрен. Изначально с завода в коробке плафон бра установлен вверх. При желании его можно развернуть, для этого в основании нужно открутить немного зажимную гайку, установить плафон в том виде, как вам нужно, после этого закрутить зажимную гайку обратно. Плафон цилиндрической формы, слегка провёрнут по оси в центре. Это смещение в центре придаёт плафону очень необычную форму и дополнительный шарм. Стекло полупрозрачное, за счёт этого настенный светильник очень яркий. При производстве патрона использованы качественные термостойкие материалы, допускается использование ламп накаливания до 75 ватт включительно, энергосберегающие или светодиодные – любой мощности. Настенный светильник за счёт преимуществ конструкции и плафона легко можно использовать для чтения, или как ночник, для подсветки определённых зон ваших помещений.
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Глубина140 мм
- Мощность75 Вт