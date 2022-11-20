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Бра Ричмонд,матовый хром - фото 1Бра Ричмонд,матовый хром - фото 2Бра Ричмонд,матовый хром - фото 3Бра Ричмонд,матовый хром - фото 4Бра Ричмонд,матовый хром - фото 5

Бра Ричмонд,матовый хром

13 оценок
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Люстра поворотная Ричмонд, 6 плафонов, матовый хром

Характеристики товара

Описание

Бра настенная с завода оснащена выключателем, что очень удобно, если выключатель у вас не предусмотрен. Изначально с завода в коробке плафон бра установлен вверх. При желании его можно развернуть, для этого в основании нужно открутить немного зажимную гайку, установить плафон в том виде, как вам нужно, после этого закрутить зажимную гайку обратно. Плафон цилиндрической формы, слегка провёрнут по оси в центре. Это смещение в центре придаёт плафону очень необычную форму и дополнительный шарм. Стекло полупрозрачное, за счёт этого настенный светильник очень яркий. При производстве патрона использованы качественные термостойкие материалы, допускается использование ламп накаливания до 75 ватт включительно, энергосберегающие или светодиодные – любой мощности. Настенный светильник за счёт преимуществ конструкции и плафона легко можно использовать для чтения, или как ночник, для подсветки определённых зон ваших помещений.

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Глубина140 мм
  • Мощность75 Вт

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