Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 80
Размещение: Настенное
Глубина, мм: 240
Длина, мм: 300
Тип крепления: планка
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 80
Размещение: Настенное
Глубина, мм: 240
Длина, мм: 300
Тип крепления: планка
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