Характеристики товара
Описание
Корпус светильника металлический, с круглым основанием. Цвет коричневый, с декоративными бронзовыми элементами. Стеклянные прозрачные плафоны необычной формы модного оттенка шампань. В бра две лампы с цоколем G9 и максимальной мощностью для галогеновых ламп 40Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Тип крепления – планка. Площадь освещения около 3 кв. метров.
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Ширина280 мм
- Длина185 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп2
- Мощность80 Вт
- Световой поток800 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольG9
- Освещаемая площадь3 кв. м.
- Цветкоричневый