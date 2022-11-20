Товар в корзине. Перейти
Бра с выключателем Эшмун, Венге Хром - фото 1Бра с выключателем Эшмун, Венге Хром - фото 2Бра с выключателем Эшмун, Венге Хром - фото 3

Бра с выключателем Эшмун, Венге Хром

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра потолочная Эшмун, 6 плафонов, Венге Хром
Люстра потолочная Эшмун, 6 плафонов, Венге Хром
Следующий Люстра подвесная Бали, Венге Хром
Люстра потолочная Эшмун, 6 плафонов, Венге Хром

Характеристики товара

Описание

При создании дизайна своих интерьеров многие из нас заботятся не только об основном, потолочном освещении, но и предусматривают дополнительные источники света. Настенные светильники, благодаря своей лаконичности и стильному дизайну смогут стать удачным решением при выборе дополнительного освещения. Бра сочетают в себе элементы хрома, которые великолепно гармонируют с основанием цвета венге и белыми, матовыми плафонами. Благодаря изящным плавным формам, конструкция будет замечательно смотреться не только в модерновых интерьерах, но и в помещениях, оформленных в классическом стиле. Компактный размер, изящная квадратная форма стеклянного плафона, дающего мягкий уютный свет, помогут создать в вашем доме уютный уголок, в котором можно комфортно заниматься любимым делом. Также светильники станут прекрасной подсветкой для гостиных, кухонь, коридоров и прихожих комнат. Если же вашим ремонтом не предусмотрен стационарный настенный выключатель для бра, в светильники встроен собственный выключатель в виде изящной хромированной цепочки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Мощность75 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Resin Bred, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
15

Стол Resin Bred

Барный стол НоралиНастоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
7

Барный стол Норали

Настоящее фото товара Стол журнальный BeautyStyle 9, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
14

Стол журнальный BeautyStyle 9

Настоящее фото товара Стол Opti, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
13

Стол Opti

Стол Консоль ХопкинсНастоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
15

Стол Консоль Хопкинс

Стол обеденный ДемирНастоящее фото товара Стол обеденный Демир, произведённого компанией ChiedoCover
110 390
Оптовая цена
14

Стол обеденный Демир

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден