Характеристики товара
Описание
При создании дизайна своих интерьеров многие из нас заботятся не только об основном, потолочном освещении, но и предусматривают дополнительные источники света. Настенные светильники, благодаря своей лаконичности и стильному дизайну смогут стать удачным решением при выборе дополнительного освещения. Бра сочетают в себе элементы хрома, которые великолепно гармонируют с основанием цвета венге и белыми, матовыми плафонами. Благодаря изящным плавным формам, конструкция будет замечательно смотреться не только в модерновых интерьерах, но и в помещениях, оформленных в классическом стиле. Компактный размер, изящная квадратная форма стеклянного плафона, дающего мягкий уютный свет, помогут создать в вашем доме уютный уголок, в котором можно комфортно заниматься любимым делом. Также светильники станут прекрасной подсветкой для гостиных, кухонь, коридоров и прихожих комнат. Если же вашим ремонтом не предусмотрен стационарный настенный выключатель для бра, в светильники встроен собственный выключатель в виде изящной хромированной цепочки.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Мощность75 Вт