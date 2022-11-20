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Бра с выключателем Фокус, матовый хром - фото 1Бра с выключателем Фокус, матовый хром - фото 2Бра с выключателем Фокус, матовый хром - фото 3

Бра с выключателем Фокус, матовый хром

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Характеристики товара

Описание

Одним из важных атрибутов для создания грамотного светового дизайна в современном интерьере являются бра. Настенные светильники серии Фокус в какой-то степени напоминают форму факела и будут шикарно смотреться как самостоятельно, так и в сочетание с люстрой из данной коллекции. Бра коллекции Фокус - это качественная сборка и надёжные материалы, а также презентабельный внешний вид. Стеклянные плафоны изящной конусовидной формы защитят глаза от попадания прямого светового потока и сделают свет в помещении максимально мягким и комфортным. В изделии используются термостойкие патроны, позволяющие применять лампы накаливания с цоколем Е14 мощностью до 60 Ваттт, а также светодиодные или энергосберегающие лампочки любой мощности. Помимо этого в конструкции предусмотрен собственный выключатель, что, ни в коем случае не помешает пользоваться настенной клавишей, и станет только удобным и приятным дополнением в процессе эксплуатации.

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Основные характеристики

  • Высота270 мм
  • Ширина100 мм
  • Глубина160 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь3 кв. м.
  • Цветсеребряный

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