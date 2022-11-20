Характеристики товара
Описание
Одним из важных атрибутов для создания грамотного светового дизайна в современном интерьере являются бра. Настенные светильники серии Фокус в какой-то степени напоминают форму факела и будут шикарно смотреться как самостоятельно, так и в сочетание с люстрой из данной коллекции. Бра коллекции Фокус - это качественная сборка и надёжные материалы, а также презентабельный внешний вид. Стеклянные плафоны изящной конусовидной формы защитят глаза от попадания прямого светового потока и сделают свет в помещении максимально мягким и комфортным. В изделии используются термостойкие патроны, позволяющие применять лампы накаливания с цоколем Е14 мощностью до 60 Ваттт, а также светодиодные или энергосберегающие лампочки любой мощности. Помимо этого в конструкции предусмотрен собственный выключатель, что, ни в коем случае не помешает пользоваться настенной клавишей, и станет только удобным и приятным дополнением в процессе эксплуатации.
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Ширина100 мм
- Глубина160 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь3 кв. м.
- Цветсеребряный