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Бра с выключателем Пауло, Белое - фото 1

Бра с выключателем Пауло, Белое

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Бра с выключателем Пауло, Чёрное

Характеристики товара

Описание

Бра настенная будет изумительно смотреться как отдельно в помещение, так и в сочетании с люстрой из данной коллекции. Светильник сочетает в себе прекрасное качество сборки и производства. Плафон изящной овальной формы мягко рассеивает свет по помещению, что создаст легкую зональную подсветку. Бра так же может использоваться для чтения, если применить лампочку по ярче, площадь освещения до 3 квадратных метров. Модель особенно прекрасно и удачно будет сочетаться с меблировкой классического цвета. На корпусе бра присутствует золотое украшение, это создает оригинальность и великолепие, выделяя светильник на стене. Допускается использовать для светильника лампа накаливания с цоколем Е14 и мощностью 60 ватт. Также можно применять светодиодные или энергосберегающие лампочки, подходящие по цоколю и размеру для данного плафона светильника любой мощности. На корпусе светильника с завода встроен собственный выключатель. При желании плафон можно развернуть вниз. Для этого внутри основания светильника перед монтажом нужно будет открутить винты, держащие плафон, выбрать направление вниз, и зафиксировать обратно винты.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Мощность60 Вт

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