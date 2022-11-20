Характеристики товара
Описание
Бра настенная будет изумительно смотреться как отдельно в помещение, так и в сочетании с люстрой из данной коллекции. Светильник сочетает в себе прекрасное качество сборки и производства. Плафон изящной овальной формы мягко рассеивает свет по помещению, что создаст легкую зональную подсветку. Бра так же может использоваться для чтения, если применить лампочку по ярче, площадь освещения до 3 квадратных метров. Модель особенно прекрасно и удачно будет сочетаться с меблировкой классического цвета. На корпусе бра присутствует золотое украшение, это создает оригинальность и великолепие, выделяя светильник на стене. Допускается использовать для светильника лампа накаливания с цоколем Е14 и мощностью 60 ватт. Также можно применять светодиодные или энергосберегающие лампочки, подходящие по цоколю и размеру для данного плафона светильника любой мощности. На корпусе светильника с завода встроен собственный выключатель. При желании плафон можно развернуть вниз. Для этого внутри основания светильника перед монтажом нужно будет открутить винты, держащие плафон, выбрать направление вниз, и зафиксировать обратно винты.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Мощность60 Вт