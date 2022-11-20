Характеристики товара
Описание
Бра настенное однорожковое Риволи с выключателем. Корпус светильника изготовлен из металла, цвет алюминий с декоративными хромированными элементами. Плафон стеклянный двойной. Внешний плафон прозрачный, в сечении имеет квадратную форму. Внутренний плафон полуматовый в форме цилиндра. Тип крепления – планка. В бра используется лампа с цоколем E27, максимальная мощность лампы накаливания 75Вт. Площадь освещения около 3,5 кв. м. Модель отлично подойдет в комнаты, оформленные в современном стиле.
Основные характеристики
- Высота215 мм
- Ширина110 мм
- Глубина155 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность750 Вт
- Световой поток825 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ27
- Освещаемая площадь3.5 кв. м.
- Цветбелый, прозрачный