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Бра с выключателем Риволи, алюминий

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Характеристики товара

Описание

Бра настенное однорожковое Риволи с выключателем. Корпус светильника изготовлен из металла, цвет алюминий с декоративными хромированными элементами. Плафон стеклянный двойной. Внешний плафон прозрачный, в сечении имеет квадратную форму. Внутренний плафон полуматовый в форме цилиндра. Тип крепления – планка. В бра используется лампа с цоколем E27, максимальная мощность лампы накаливания 75Вт. Площадь освещения около 3,5 кв. м. Модель отлично подойдет в комнаты, оформленные в современном стиле.

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Основные характеристики

  • Высота215 мм
  • Ширина110 мм
  • Глубина155 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность750 Вт
  • Световой поток825 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ27
  • Освещаемая площадь3.5 кв. м.
  • Цветбелый, прозрачный

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