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Бра с выключателем Тамбо, 12Вт - фото 1Бра с выключателем Тамбо, 12Вт - фото 2Бра с выключателем Тамбо, 12Вт - фото 3Бра с выключателем Тамбо, 12Вт - фото 4Бра с выключателем Тамбо, 12Вт - фото 5

Бра с выключателем Тамбо, 12Вт

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Бра с выключателем Тамбо
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Бра с выключателем Тамбо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота320 мм
  • Ширина220 мм
  • Длина220 мм
  • Глубина240 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность12 Вт
  • Цветсерый

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