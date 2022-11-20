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Бра с выключателем Тони, Чёрный - фото 1Бра с выключателем Тони, Чёрный - фото 2Бра с выключателем Тони, Чёрный - фото 3Бра с выключателем Тони, Чёрный - фото 4Бра с выключателем Тони, Чёрный - фото 5

Бра с выключателем Тони, Чёрный

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Люстра потолочная Тони, 8 ламп, Чёрная

Характеристики товара

Описание

Бра выполнено в современном стиле. Корпус настенного светильника металлический, цвет чёрный, с декоративными бронзовыми элементами. Основание круглой формы, с одним рожком. Плафон стеклянный матовый квадратной формы. В изделии одна лампа с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Тип крепления – планка. Бра оснащено удобным классическим выключателем с цепочкой

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Ширина90 мм
  • Глубина180 мм
  • Мощность75 Вт

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