Характеристики товара
Описание
Бра выполнено в современном стиле. Корпус настенного светильника металлический, цвет чёрный, с декоративными бронзовыми элементами. Основание круглой формы, с одним рожком. Плафон стеклянный матовый квадратной формы. В изделии одна лампа с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Тип крепления – планка. Бра оснащено удобным классическим выключателем с цепочкой
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина90 мм
- Глубина180 мм
- Мощность75 Вт