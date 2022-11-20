Бра SARNO

11 оценок

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Бра SARNO

4.2
7 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Бра в скандинавском стиле

Детали

Материал:Металл, Дерево, Ткань
Материал плафона:Текстиль.
Цвет:Желтый, Голубой, Зеленый
Размеры:D=17 см., H=20 см.
Тип лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Дерево, Ткань
  • Высота200 мм
  • Цветголубой, желтый, зеленый
  • Диаметр170 мм

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