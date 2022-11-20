Бра SAVANNA
27 290 ₽
Бра в стиле постмодерн
Детали
Материал:Металл
Цвета:Золото
Размеры:ш 33 × в 22 см
Область освещения:1−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е14
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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