Бра SAVANNA

5 оценок

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Бра SAVANNA

4.2
27 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Бра в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл
Цвета:Золото
Размеры:ш 33 × в 22 см
Область освещения:1−5 кв.м
Тип цоколя лампы:Е14

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Ширина330 мм
  • Высота220 мм
  • Цветзолотой

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