Бра SHANNON
4 690 ₽
Изящный настенный светильник SHANNON, в стиле модерн, хорошо подойдет для установки над кроватью в спальне
Изготовлен из стали с покрытием цвета латуни
Детали
Цоколь: E27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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