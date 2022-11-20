Бра SHANNON

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра SHANNON

4.2
4 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра LEAH
Бра LEAH
Следующий Бра STRESA
Бра STRESA

Характеристики товара

Описание

Изящный настенный светильник SHANNON, в стиле модерн, хорошо подойдет для установки над кроватью в спальне
Изготовлен из стали с покрытием цвета латуни

Детали

Цоколь: E27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Ширина100 мм
  • Высота400 мм
  • Длина330 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Citilux CL Грета Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
11

Люстра Citilux CL Грета Хром

Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900
Оптовая цена
12

Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь

Настоящее фото товара Люстра Lightstar Gabbia, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
11

Люстра Lightstar Gabbia

Настоящее фото товара Люстра Acqua 10, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена
5

Люстра Acqua 10

Настоящее фото товара Люстра Chandler 8, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
14

Люстра Chandler 8

Подвесная люстра JoyНастоящее фото товара Подвесная люстра Joy, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Подвесная люстра Joy

Подвесная люстра NewmanНастоящее фото товара Подвесная люстра Newman, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
9

Подвесная люстра Newman

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Бра ANDOVERНастоящее фото товара Бра ANDOVER, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
12

Бра ANDOVER

Бра ADRIENNEНастоящее фото товара Бра ADRIENNE, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
11

Бра ADRIENNE

Бра ALANAНастоящее фото товара Бра ALANA, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена
7

Бра ALANA

Настоящее фото товара Бра ALEXIS, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена
14

Бра ALEXIS

Бра ALIQUIPPAНастоящее фото товара Бра ALIQUIPPA, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена
6

Бра ALIQUIPPA

Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400
Оптовая цена
14

Бра Citilux CL

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл