Бра SORRENTO

13 оценок

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Бра SORRENTO

5
21 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский настенный светильник в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл
Цвета:Латунь + Черный
Размеры:ш 12 × в 30 см
Вылет от стены:18 см
Тип цоколя лампы:G9

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Ширина120 мм
  • Высота300 мм
  • Глубина180 мм

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