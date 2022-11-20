Бра SORRENTO
21 790 ₽
Дизайнерский настенный светильник в стиле постмодерн
Детали
Материал:Металл
Цвета:Латунь + Черный
Размеры:ш 12 × в 30 см
Вылет от стены:18 см
Тип цоколя лампы:G9
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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