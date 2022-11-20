Бра STAMFORD

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Бра STAMFORD

4.6
13 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Металлический настенный светильник в стиле постмодерн

Детали

Материал:Металл
Цвета:Медь
1 лампа:ш 14 × г 11 × в 46 см
2 лампы:ш 14 × г 11 × в 80 см
Стеновое крепление:Ø 14 см
Область освещения:1−3 кв.м
Тип лампы:G9 LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Ширина140 мм
  • Глубина110 мм

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