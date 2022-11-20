Минималистский настенный светильник в скандинавском стиле с поворотным на 360° плафоном
Детали
Материал:Металл, Дерево, Полимер
Цвета:Черный
Плафон:Ø 8, 5 × 4 см
Стеновое крепление:ш 6 × т 4 × в 28 см
Область освещения:1−5 кв.м
Тип лампы:5W LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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