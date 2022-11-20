Бра STEVENAGE

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Бра STEVENAGE

4.9
17 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Минималистский настенный светильник в скандинавском стиле с поворотным на 360° плафоном

Детали

Материал:Металл, Дерево, Полимер
Цвета:Черный
Плафон:Ø 8, 5 × 4 см
Стеновое крепление:ш 6 × т 4 × в 28 см
Область освещения:1−5 кв.м
Тип лампы:5W LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Дерево, Полимер
  • Цветчерный

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