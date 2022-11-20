Характеристики товара
Описание
Бра настенная выделяется интересным дизайном в стиле модерн и необычным плафоном. Плафон состоит из двух частей: прозрачной внешней части с декоративным узором, и внутренние полупрозрачной. За счёт полупрозрачности внутренней части свет от бра очень яркий, но вместе с этим мягкий, позволяет отдыхать, не напрягая при этом зрение. Бра оснащен своим выключателем, что позволит вам выключать свет, не вставая с кровати, если светильники использованы в качестве прикроватных. Качественные патроны из термостойких материалов выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, а энергосберегающие, или светодиодные лампы можно использовать любой яркости что позволит вам осветить большую площадь освещения. Этот момент даёт возможность применять данные бра в качестве самостоятельно источника света в небольших коридорах или в качестве подсветки определённых зон. Серия поставляется в двух цветах – универсальный белый в сочетании с хромом, а также алюминий с хромом. Площадь освещения до 4 квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Глубина175 мм
- Мощность75 Вт