Бра светодиодная V2731-WL Illiada LED 16W

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Характеристики товара

Описание

Современное светодиодное бра Illiada. источником света служит LED лента, встроенная в металлический каркас спиральной формы. Общая мощность светодиодной ленты составляет 16 Вт со световым потоком 960 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Бра Illiada станет оригинальным и практичным дополнением к основному освещению в спальне, детской или в коридоре.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 16 Вт.
  • Общая мощность светильника 16 Вт.
  • Напряжение 220V
  • Световой поток 960 Lm
  • Цветовая температура 4000K K
  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP IP20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 24*16*12

Вес брутто:

Объем: 0,046

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Длина240 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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