Характеристики товара
Описание
Современное светодиодное бра Illiada. источником света служит LED лента, встроенная в металлический каркас спиральной формы. Общая мощность светодиодной ленты составляет 16 Вт со световым потоком 960 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Бра Illiada станет оригинальным и практичным дополнением к основному освещению в спальне, детской или в коридоре.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 16 Вт.
- Общая мощность светильника 16 Вт.
- Напряжение 220V
- Световой поток 960 Lm
- Цветовая температура 4000K K
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP IP20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 24*16*12
Вес брутто:
Объем: 0,046
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Длина240 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый