Характеристики товара
Описание
Настенный светильник из коллекции “Джек” мощностью 10 Вт. Этот изящный светильник выполнен в стиле Хай тек с использованием пластика, металла и оптического полимера. Осветительные элементы встроены в конструкцию поэтому бра не нуждается в приобретении отдельных лампочек. Плавные, завораживающие линии, сверкающий, притягивающий хром и мягкий, тёплый свет самых качественных светодиодов, всё это собрано в новой коллекции светильников – «Джек». Бра может украсить собой такие помещения как: гостиная, спальня, кухня, кабинет.
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина120 мм
- Длина130 мм
- Материалполимеры
- Мощность10 Вт
- Световой поток650 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь3 кв. м.
- Цветбелый